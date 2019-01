Coppia si schianta con la Punto, lui muore sul colpo, gravissima l'amica Lei, 26 anni, operata nella notte

VERONA/VENEZIA - Poco dopo la mezzanotte tragico incidente stradale in un incrocio di Borgo Milano (via S. Marco-via Curiel): per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Verona, una Fiat Punto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero in una curva.



E' deceduto sul colpo un 26enne veronese mentre è in gravissime condizioni, dopo un intervento chirurgico nella notte, una ragazza veneziana sua coetanea che era passeggera della utilitaria. Le sue condizioni sono molto gravi.



Suem e Vigili del fuoco hanno impiegato oltre un'ora per estrarre i corpi dalle lamiere contorte. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro su disposizione del pubblico ministero di turno.



Si tratta del primo decesso a Verona nel 2019 per sinistro stradale, nel 2018 furono 11 i morti in aumento sul 2017 quando persero la vita 6 persone.



Non è ancora stato reso noto il nome della giovane vittima.



IN AGGIORNAMENTO

