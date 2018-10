Arresti domiciliari per il 20enne che in auto uccide un pedone e fugge

VERONA - Il Gip del Tribunale di Verona Luciano Gorra, arrestato sabato scorso dalla Polizia Municipale con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga, omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza, per aver. Il giudice ha disposto per il ventenne glinella sua abitazione in provincia, dove è stato condotto dagli agenti. Il ragazzo, in auto assieme a un amico, aveva. dopo poco tempo, mentre erano ancora in corso gli accertamenti della Polizia locale,e qui interrogato e fermato.