Perde il controllo della moto, 39enne morto sul colpo

MONTEFORTE D'ALPONE - Pomeriggio tragico in sella alla sua moto, per un trentanovenne della Val d'Alpone che ha perso la vita nell'uscita di strada. L'incidente è avvenuto sulla provinciale e da quanto emerso nella prima ricostruzione l'uomo, di Vestenavecchia, avrebbe perso il controllo della moto, piombando tra la vegetazione che affianca la strada.



All'accorrere di un passante il centauro era ancora in vita, ma l'ha perduta pochi minuti dopo. I Carabinieri delle locali stazioni stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'uscita di strada fatale. Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA