Carrello esce dai binari durante i lavori: interrotta la linea ferroviaria Verona-Trento

VERONA - Incidente ferroviario sulla linea Verona-Trento a un carrello, durante i lavori di manutenzione sui binari: traffico dei treni interrotto, con ritardi per massimo un'ora che hanno interessato due convogli a lunga percorrenza e tre regionali. Lo rendono noto le Ferrovie dello Stato.



Il problema si è verificato mentre una ditta di appalto di Rete Ferroviaria stava operando nel tratto fra Parona e Domegliara, nel veronese: per causa da accertare, un carrello è uscito dai binari ingombrando con la struttura parte del binario in senso contrario. La circolazione è stata così sospesa per circa 45 minuti, fino a che il problema - che non ha avuto alcuna conseguenza per gli addetti - non è stato risolto, e la circolazione dei treni è ripresa regolarmente.

