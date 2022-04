Tamponamento di 3 Tir in Autobrennero, un morto e un ferito ricoverato in codice rosso. A22 chiusa per soccorsi, code e ritardi

VERONA - È di un morto, di cui ancora non si conoscono le generalità, e un ferito, un 55enne bosniaco residente a Verona, il bilancio del grave incidente che si è verificato questa mattina attorno alle 10.30 in Trentino lungo l'autostrada del Brennero, in carreggiata sud, nei pressi di Avio, dove tre mezzi pesanti con targa straniera si sono tamponati. Sul posto, oltre alla polizia stradale ed i vigili del fuoco, è intervenuto anche l'elicottero.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code di veicoli. Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato temporaneamente chiuso il casello di Ala/Avio, così come la carreggiata nord, chiusa per consentire all'elicottero di Trentino Emergenza di atterrare. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Trento.