Incidente sul lavoro a Poiana, un ferito gravissimo. Soccorsi sul posto

POIANO (VERONA) - Incidente sul lavoro, un ferito in gravissime condizioni. Il fatto è accaduto oggi, lunedì 16 ottobre, intorno alle 8.30 a Poiano all'interno di un cantiere edile in via Caliari, 28A. Al momento non è ancora nota la dinamica del terribile incidente dove, stando alle prime informazioni, ci sarebbe una persona soccorsa in codice rosso dai sanitari del Suem 118. Il codice rosso, è quello che indica la maggior gravità del ferito. Sul posto ci sono i soccorsi. Sul posto anche lo Spisal e la polizia per accertare la dinamica dell'incidente.

+++notizia in aggiornamento+++