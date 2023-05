Incidente sul lavoro a Sommacampagna. Operaio di 26 anni schiacciato da un pesante cilindro metallico, è grave

SOMMACAMPAGNA (VERONA) - Incidente sul lavoro, operaio 26enne travolto da un oggetto in metallo. E' grave. Il fatto è accaduto oggi, 4 maggio, intorno alle 15. Il giovane lavoratore di una ditta metalmeccanica di Sommacampagna in via della Tecnica che si occupa di presse pellettatrici, è stato travolto da un pesante cilindro. E' stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale di Borgo Trento in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato un importante trauma da schiacciamento. Sul posto anche lo Spisal.