Buttapietra. Incidente sul lavoro: due operai cadono dall'alto in un cantiere, sono gravi

BUTTAPIETRA (VERONA) - Incidente sul lavoro oggi, sabato 24 settembre 2022, in provincia di Verona. Sono state portate all'ospedale di Borgo Trento in gravi condizioni le due persone cadute dall'alto, questa mattina, in un cantiere a Buttapietra. L'incidente è accaduto poco prima delle 9,30, in viale del Lavoro. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con tre ambulanze, assieme ai carabinieri ed ai vigili del fuoco.