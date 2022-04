Quattro incidenti in città nella notte: feriti 3 scoteristi. Abbatte palo della luce con l'auto e fugge

VERONA - Una raffica di 4 incidenti stradali sono avvenuti a Verona ieri sera, 29 aprile.

Il primo alle 19 in via Anziani di Borgo Trento: un'auto e uno scooter si sono scontrati. Lo scooterista, un 55enne veronese, è finito in ospedale. Dai primi accertamenti pare che tra i due veicoli sia avvenuto un contatto laterale ma la polizia locale sta continuando le indagini. L'automobilista di 30 anni è risultato negativo all'alcol test.

Poco dopo le 21 si è verificato un altro scontro tra scooter e auto, in via Porto San Michele, all'incrocio con via Venezia. Stavano viaggiando in direzioni opposte quando l'auto avrebbe svoltato, collidendo con il mezzo a due ruote. Le immagini delle telecamere sono già state acquisite, a rimanere ferito è stato soltanto lo scooterista.

Poi, intorno alle 3.30, in via Boscomantico a rimanere coinvolti in un terzo incidente sono stati un'auto e un motorino. L'automobilista, una 19enne veronese, si stava immettendo da via Turbina su via Boscomantico ed è andata addosso al ciclomotore. Le è stata ritirata la patente: il conducente del motorino, un 51enne di Pescantina, è finito al pronto soccorso.

L'ultimo incidente è avvenuto intorno alle 5.30 in strada Bresciana dove un'auto ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica su cui era montata una telecamera di videosorveglianza cittadina. Il conducente è scappato a piedi.