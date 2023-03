Moto in sorpasso sbatte contro un furgone, morto centauro

BARDOLINO - Un motociclista è morto nel pomeriggio di oggi 17 marzo 2023 a Bardolino (Verona) dopo essersi scontrato con un furgone. L'incidente è avvenuto nel tratto della Gardesana in direzione di Lazise, nella frazione di Cisano. Il furgone avrebbe svoltato a sinistra, scontrandosi con la moto , che pare fosse in fase di sorpasso di alcune auto in colonna. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, è morto nonostante i soccorsi dei sanitari del 118.