La gemella muore nell'incidente in moto, Michela non sa darsi pace: «Con Martina se ne è andata una parte di me»

VERONA - E' davvero struggente il ricordo di Michela Medas, 19 anni, per la sorella gemella morta in un terribile incidente, 6 giorni fa. «Con Martina se ne è andata anche una parte di me, mi manca tantissimo».

La ragazza è studentessa, ex pallavolista, e abita con la famiglia a Orti di Bonavigo dove domenica c'è stato lo schianto in moto in cui ha perso la vita la sua gemella ed è rimasto gravemente ferito anche il fidanzato Francesco Lorenzetti. Lei, Michela, con Martina aveva ovviamente un legame particolare - come riporta l'Arena - Erano due gocce d’acqua che si potevano distinguere, spiegano gli amici, solo da un piccolo neo che Martina aveva sulla guancia sinistra. «Io sono più seriosa - spiega la giovane - mentre Martina era più sorridente, ma stavamo sempre assieme, ci raccontavamo tutto, non potevamo fare a meno l’una dell’altra». Hanno anche un fratello maggiore Matteo, 20 anni.

LA SOCIETA' DI VOLLEY

Entrambe le sorelle giocavano a pallavolo nella Griffon Volley che domenica notte su Fb ha postato questo messaggio: «Dobbiamo dare la notizia più triste che poteva esserci. Una nostra ex atleta ci ha, purtroppo, lasciati questa sera in un grave incidente stradale. Martina, rimarrai sempre nei cuori di tutti quanti. Ti ricorderemo come la ragazza sempre gentile e disponibile con gli altri, operosa in palestra e fuori. In questo momento di lutto tutta la società si stringe attorno alla famiglia. In particolar modo a tua sorella Michela, altra ex atleta, e alla mamma Danila dirigente per tanti anni nella nostra società. Rimarrai nei cuori di tutti all'interno della società".

Ultimo aggiornamento: 10:44

