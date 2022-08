Fuori strada con l'auto, finisce nella scarpata: ferita una 66enne

CERRO VERONESE - Attorno alle 17 di oggi, giovedì 18 agosto, la Centrale del Suem ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino di Verona in supporto all'elicottero di Verona emergenza, per il recupero della guidatrice di un'auto uscita di strada. Perso il controllo della macchina, una 66enne di Cerro Veronese (Vr) era infatti finita nella scarpata laterale, fermata dagli alberi una decina di metri più in basso all'interno dell'abitacolo, sul posto, oltre ad equipe medica e tecnico di elisoccorso, i Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia. Una squadra è quindi sopraggiunta e, dopo che la donna è stata estratta dall'auto e imbarellata, senza aver riportato a una prima valutazione alcuna conseguenza, ha collaborato nel portarla sulla strada utilizzando un paranco. Imbarcata sull'eliambulanza, la signora è stata quindi accompagnata all'ospedale di Borgo Trento per gli accertamenti del caso.