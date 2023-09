Incidente sulla Strada La Rizza a Verona. Auto si ribalta su un fianco: 37enne rimasto incastrato tra le lamiere

VERONA - Incidente oggi, 3 settembre, poco prima delle 13. Un automobilista di 37 anni veronese, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata su un fianco lungo la Strada La Rizza a Verona. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro per il quale si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco in quanto l'uomo al volante è rimasto intrappolato nell'abitacolo.

Con le attrezzature idrauliche, i pompieri hanno asportato alcune parti del veicolo e collaborato con i sanitari del Suem 118 per estrarre il ferito dall'auto. L'uomo è stato infine trasportato all'ospedale di Borgo Trento.