Sbanda e finisce nel fossato con la Clio, 20enne resta incastrato

VERONA - ​Alle ore 06.30 di oggi, 14 luglio, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per incidente stradale sulla Statale 11 nel comune di Sona. A causa di una fuoriuscita autonoma un 20enne, che era alla guida della sua Renault Clio è rimasto incastrato fra le lamiere.



Il giovane è poi riuscito a venir fuori da solo ed è stato preso in cura dai sanitari. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse alle ore 07.40. © RIPRODUZIONE RISERVATA