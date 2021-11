Scontro fra due auto nella notte: muore una giovane

Verona - È una ragazza veronese la giovane deceduta questa notte a Zevio. Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto non si è trattato di un investimento, ma dello scontro con una seconda auto dopo che la vettura sulla quale viaggiava la vittima era finita fuoristrada e contro una segnaletica stradale.

L'incidente è avvenuto, 20 minuri prima dell'una di questa notte un'Opel guidata da un giovane di San Martino Buon Albergo, con a bordo la ragazza, mentre percorreva via Speranza a Zevio, per cause ancora in corso di accertamento, fuoriusciva dalla propria carreggiata collidendo violentemente contro la segnaletica verticale. Nello stesso momento, dalla carreggiata opposta sopraggiungeva una seconda autovettura, una Opel Corsa, condotta da un giovane residente a Oppeano che non riusciva ad evitare la collisione con il primo veicolo che aveva invaso parte della carreggiata. A seguito del duplice sinistro stradale, la passeggera decedeva sul posto, per “politraumi da strada”, come accertato da personale SUEM intervenuto. Gli accertamenti sono tuttora in corso da parte dei Carabinieri di Zevio, intervenuti immediatamente sul posto a seguito del sinistro stradale unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Tregnago e San Giovanni Lupatoto.

++ IN AGGIORNAMENTO ++