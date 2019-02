Incidente sul raccordo autostradale tra Tir, furgone e due auto: due feriti

VERONA - Incidente stradale verso le 14.30 tra un mezzo pesante un furgone e due auto, lungo il raccordo autostradale, che dalla tangenziale Est di Verona va verso il casello autostradale a San Martino Buon Albergo. Due feriti. Le squadre dei pompieri intervenuti da Caldiero e da Verona con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso la conducente della Volkswagen Golf rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo.La donna è stta presa in cura dal personale del Suem 118, come anche l’altro automobilista e trasferiti in ambulanza al pronto soccorso. Illesi gli altri due conducenti. La polizia stradale ha eseguito i rilievi dell’incidente e deviato il traffico, rimasto bloccato durante i soccorsi. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 16.

