PESCANTINA - Questa notte, intorno all'una, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS12, via Ospedaletto, nel comune di Pescantina., ha perso il controllo del proprio mezzoe finendo la sua corsa contro la recinzione di un abitazione.I pompieri hanno lavorato per estrarre il conducente dalle lamiere e affidarlo alle cure dei sanitari. Sul posto anche Carabinieri di Bardolino per i rilievi del caso.