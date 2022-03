Sbanda e cade dalla moto, giovane muore travolto dalle auto in transito

VERONA - È deceduto in ospedalw il giovane che oggi, 14 marzo, poco dopo le 12, si è scontrato in moto contro un'auto in via Apollo, a Verona. Da una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto, forse per l'alta velocità ed una brusca frenata, rovinando a terra e finendo travolto dalle vetture che sopraggiungevano dall'altra corsia.

Subito soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto con un'automedica ed un'ambulanza, il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e quindi portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Ma le sue condizioni sono subito apparse gravissime e, pochi minuti fa, il giovane è spirato all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sulle cause del grave incidente sta verificando la Polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi del caso.