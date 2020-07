Panda a metano in frontale contro un camion: donna muore carbonizzata nell'esplosione

VERONA - Tragedia della strada oggi, 7 luglio, intorno alle 13.30: i soccorriotri sono intervenuti per un incidente stradale con frontale tra una Panda ed un autocarro sulla SR11a Sona . Morta carbonizzata una donna

Dalle dichiarazioni del conducente del camion, si sarebbe visto invadere la corsia di marcia dalla Panda, per cause ancora in via di accertamento. L'utilitaria alimentata a metano, era completamente avvolta dalle fiamme: ad avere la peggio è stata proprio la conducente della Fiat Panda, una donna di circa 60 anni, che è rimasta carbonizzata all'interno della vettura. Non sono state rese note le generalità della vittima



Intervenuti anche il SUEM 118, i Carabinieri, la Polizia Locale e la Polizia Stradale per i rilievi di competenza. Personale VVF ancora sul posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA