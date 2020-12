​Cazzano di Tramigna, incidente con l'auto: uomo muore incastrato fra le lamiere

CAZZANO DI TRAMIGNA (VERONA) - È morto sul colpo l'uomo che poco dopo le 10 è uscito di strada a Cazzano di Tramigna. L'incidente è avvenuto in via Bennati per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 di Verona con l'elicottero ed un'ambulanza, assieme ai vigili del fuoco per recuperare l'auto e liberare l'automobilista della lamiere. Ma per l'uomo, la cui identità ancora non si conosce, non c'era più nulla da fare. Sul loro dell'incidente anche i carabinieri della locale stazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA