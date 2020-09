Tavola da surf a motore impazzita si schianta su una barca, 32enne gravissima

PESCHIERA (Verona) - Insolito ma grave incidente nautico nel Veronese. Una donna di 32 anni è rimasta gravemente ferita, a Peschiera del Garda dopo aver perso il controllo di una tavola da surf motorizzata con la quale stava percorrendo un tratto del fiume Mincio. La donna, di origine romena, per cause al vaglio delle forze dell'ordine stava guidando la tavola quando è andata a schiantarsi contro un'altra imbarcazione ormeggiata. Il personale medico intervenuto immediatamente sul posto, ha constatato le gravi condizioni in cui versava la 32enne e con l'utilizzo di un elicottero l'ha portata all'ospedale di Verona Borgo Trento.



Sono in corso gli accertamenti da parte della squadra nautica della Polizia di Stato intervenuta sul posto.