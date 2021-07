Brutta caduta in mountain bike: 32enne sbatte la testa

VERONA - Ieri sera, mercoledì 30 luglio, attorno alle 21.20, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Verona, per una caduta in mountain bike nella zona del Monte Moscal, sopra l'abitato di Cavaion. Una squadra è intervenuta assieme al personale sanitario dell'ambulanza e ha prestato le prime cure al trentaduenne di Rivoli Veronese (Verona), che, finito a terra, aveva sbattuto la testa, riportando un sospetto trauma cranico. Imbarellato, l'infortunato è stato trasportato all'ambulanza non distante dal luogo dell'incidente.