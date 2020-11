Frontale contro un furgone, motociclista resta incastrato e muore sul colpo

VERONA - Alle 1130 di oggi, domenica 15 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Bolca, nel comune di Vestenanova, per uno schianto tra un motociclista e un camioncino adibito al trasporto animali.



L'incidente è accaduto sulla SP 17 nel centro abitato della frazione Veronese. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, la moto di grossa cilindrata guidata da un 50enne e il camioncino si sono scontrati frontalmente, ad avere la peggio il centauro che dopo l'urto è rimasto incastrato sotto l'avantreno del camioncino.

I pompieri, giunti da Caldiero con un mezzo e 5 uomini, hanno lavorato per liberare ed estrarre il motociclista, sul posto anche personale sanitario e elisoccorso. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 13.30.



