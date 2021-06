Schianto tra auto e moto: grave il motociclista, all'ospedale in codice rosso

VERONA - Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi in località San Zeno di Montagna. Versa in gravi condizioni un motociclista, elitrasportato dall'elicottero di Verona Emergenza all'ospedale veronese di Borgo Trento, dove è entrato in codice rosso.

Verso le 17 si è verificato lo schianto tra un'auto e la moto. Alcuni feriti, ma il centauro ha avuto la peggio e per soccorrerlo è arrivato l'elicottero. Sul posto, in zona Sengel, anche la Polstrada per i rilievi del caso.