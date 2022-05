Esce in moto e non torna più a casa: scattano le ricerche. Ragazzo trovato morto

SAN GIOVANNI ILARIONE (VERONA - Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto in una roggia: tragedia nel Veronese. Il ragazzo è caduto con la moto da cross, i familiari, non vedendolo tornare a casa, intorno alle 20.30 hanno dato l'allarme e sono scattate le ricerche. I soccorritori hanno trovato la vittima riversa nel fossato che scende nella montagna da via Palazzo, nel punto dove si trovava la vittima c'erano un paio di metri di acqua. Inutili i tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri che erano impegnati nelle ricerche.