Cade con la moto al rientro da scuola: morto diciottenne

VERONA - Un ragazzo di 18 anni è morto nel primo pomeriggio dopo aver perso il controllo della propria moto, sbattendo violentemente contro il guard-rail. L'incidente si è verificato a Poiano, frazione a Nord di Verona, imn via colonnello Fincato, dove il giovane era appena uscito da scuola. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del medico e dei sanitari del Suem 118, vista la gravità delle lesioni riportate. Il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale ha effettuato i rilievi, chiudendo la strada in direzione nord verso la Valpantena per circa due ore, e ha informato il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro della motocicletta.