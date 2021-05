Si schianta in moto contro un'auto: 29enne morto sul colpo

VERONA - Un giovane centauro di 29 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi - 4 maggio - all'incrocio davanti all'Iperfamila di Isola della Scala (Verona).

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, mentre era in sella alla sua moto il ventinovenne si è scontrato con un'auto - un'Audi nera - ed è deceduto sul colpo per la violenza dell'urto.

La vittima - G. B. - abitava poco distante: la comunità di Isola della Scala è sconvolta.

