Perde il controllo della Mercedes e si schianta contro un muro, padre di famiglia perde la vita

VERONA - Un 47enne veronese, Matteo Dusi, è morto a seguito di un grave incidente stradale in tarda mattinata a Ca' di David. È andato a sbattere violentemente con la sua auto contro un muro in via Stazione.



Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e 118, intervenuto con un'automedica il cui personale ne ha constatato il decesso. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Il deceduto è un 47enne di Cerea, che era alla guida di una Mercedes classe A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo era sposato e padre di 2 figli di 5 e 11 anni.