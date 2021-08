Con la moto contro un carro bestiame: nulla da fare muore a 29 anni

ROVERE' VERONESE - Un motociclista di 29 anni ha perso la vita poco dopo le 14,30 di oggi, 31 agosto, cadendo con la sua moto in località Trezzolano, sulla strada provinciale 35 che da Montorio porta a Roverè Veronese. Non è chiaro se l'uomo, prima della caduta, sia stato toccato o abbia avuto uno scontro con un camion carico di bestiame. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con l'elicottero ed un'ambulanza, ma per il centauro non c'era più nulla da fare. La Polizia locale, intervenuta sul luogo della tragedia, invita gli automobilisti ad evitare la zona in quanto l'arteria è ancora chiusa al traffico.