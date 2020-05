Scooter si schianta in curva contro il guardrail: muore un uomo di 55 anni

VERONA Tragico incidente stradale domenica sera nella zona di Villafranca. Vittima F. N. di 55 anni che, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti per i rilievi, sarebbe andato a sbattere contro il guardrail mentre in sella a uno Yamaha TMax stava percorrendo la Strada Provinciale 53, in località Molino di Sopra Mozzecane.

L'uomo ha perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva. Ad accorgersi dell'incidente e a chiedere i soccorsi sono stati, verso le 23, alcuni passanti: è intervenuta l'ambulanza del 118 con un medico, ma i tentativi di rianimare lo scooterista sono stati vani.

Sul posto hanno operato i carabinieri della stazione di Villafranca che stanno vagliando la dinamica del sinistro. Al momento non ci sarebbero elementi per ipotizzare il coinvolgimento di altri mezzi nell'incidente.

