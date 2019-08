Si schianta contro un Fiorino: centauro di 30 anni muore sul colpo

VERONA - Un centauro trentenne di Minerbe ( Verona) è morto stamane in un incidente stradale avvenuto in località Giavone di Cologna Veneta. La sua moto si è scontrata violentemente e frontalmente con un Fiat Fiorino condotto da una donna di 53 anni, addetta alla consegna del pane.



Per il motociclista - di cui non è stato ancora reso noto il nome - non c'è stato nulla da fare, è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Il giovane viaggiava in direzione Cologna Veneta e si è scontrato violentemente col furgoncino.



Nell'impatto il motociclista, padre di un bimbo di appena un anno, è volato sull'asfalto battendo la testa: sarebbe deceduto sul colpo. Sotto choc la conducente del Fiorino.







