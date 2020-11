Frontale fra auto e moto, Luca muore a 28 anni sbalzato dalla sua Honda

VILLAFRANCA (VERONA) - Incidente mortale ieri sera alle 19.40 a Pizzoletta di Villafranca, a perdere la vita Luca Belgrado, 28 anni di Mozzecane. Lo scontro fatale tra un'auto e una moto è avvenuto sulla Regionale che porta verso Mozzecane e per il giovane motociclista non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.

Secondo quanto riferito dai carabinieri una Ford Focus usciva dall’area di servizio del distributore per dirigersi verso Mozzecane, quando ha invaso la corsia su cui viaggiava la moto Honda condotta dal ragazzo colpendola frontalmente. I mezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma si trova ora all’ospedale di Villafranca.

Ultimo aggiornamento: 15:59

