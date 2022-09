San Giovanni Lupatoto. Incidente sulla Transpolesana: un morto e due feriti, strada chiusa in direzione Legnago

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Terribile incidente questa mattina intorno alle 6.30 lungo la Transpolesana. L'impatto violentissimo lungo la strada 434 nella zona di San Giovanni Lupatoto appena fuori dal sottopasso.

Stando alle prime ricostruzioni pare che un'auto sia uscita di strada scontrandosi contro il guard rail e nell'impatto abbia coinvolto anche un camion e un furgoncino. A provocare la fuoriuscita autonoma del mezzo potrebbe essere stato l'asfalto bagnato che potrebbe aver fatto perdere aderenza alle gomme dell'auto e aver quindi provocato l'uscita dalla carreggiata.

Il bilancio è di un morto e due feriti.

Importanti le ripercussioni sul traffico della strada in uno degli orari di punta per i lavoratori, carreggiata chiusa in direzione di Legnago.