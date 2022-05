Finisce nel fossato con l'auto: muore un 48enne alla guida, ferito il passeggero

SOMMACAMPAGNA - Intervento dei vigili del fuoco alle ore 23.00 di ieri, 12 maggio, per un'auto con 2 persone a bordo finita nel fossato.

A Sommacampagna, in Via Caselle, una vettura, per cause ancora al vaglio da parte della polizia, ha perso il controllo finendo in un fossato con circa 20 cm di acqua. Deceduto il conducente, un uomo di 48 anni, che è stato sbalzato fuori dal mezzo per circa 15 metri. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento volontario di Villafranca e da Verona con 7 uomini e 2 mezzi tra cui 1 autogrù, hanno lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per liberare il secondo uomo incastrato tra le lamiere. Estratto il passeggero è stato affidato alle cure dei sanitari. Le operazioni si sono concluse intorno alla mezzanotte con la messa in sicurezza e il recupero della vettura.

Durante le manovre di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico.