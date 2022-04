Tragedia a Cerro, perde la vita schiacciato da un auto

VERONA - È stata schiacciata da un'auto la persona che oggi, poco dopo le 13, ha perso la vita a Cerro Veronese, in Lessinia. La dinamica del grave incidente non è ancora chiara. Sul posto, in via Grotta delle Fate, sono subito intervenuti gli operatori del 118 di Verona arrivati con l'elicottero ed un'ambulanza, assieme ai carabinieri ed ai vigili del fuoco.

Inutili, però, i tentativi di riportare in vita la persona rimasta schiacciata dalla vettura. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata travolta dalla sua vettura, magari sceso per parcheggiarla in garage, o se sia rimasta schiacciata da un mezzo condotto da altri.