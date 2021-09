Sbanda, finisce fuori strada e capotta con la sua Citroen: 51enne morto sul colpo

VERONA - Due incidenti mortli in 24 ore: dopo il terribile schianto di lunedì notte a Negrar, un'altra uscita autonoma di strada ha provocato la morte, ieri sera, a Isola della Scala, tra Caselle e Tarmassia, di un 51enne veronese. Era alla guida della sua Citroen C4 per rientrare a casa a Buttapietra quando avrebbe perso il controllo andando a sbattere violentemente contro il guard rail che costeggia la carreggiata: l'a sua C4 si sarebbe poi ribaltata più volte e l'uomo sarebbe stato proiettato fuori dall'abitacolo, dopodiché il veicolo si è fermato in un campo.

Quando il personale del 118 è arrivato sul luogo del sinistro con ambulanza ed automedica, per il guidatore non c'era già più niente da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Verona e i carabinieri della Compagnia di Villafranca per i rilievi del caso.