Motociclista perde la vita nello scontro con un'auto

Caprino Veronese (Verona) - Ennesimo mortale con coinvolto un motociclista nel Veronese. Oggi, 11 settembre, poco dopo le 16, un centauro si è scontrato contro un'auto perdendo la vi sul colpo. L'incidente è avvenuto in località Pazzon di Caprino Veronese e sul posto sono subito giunti con l'elicottero ed un'automedica i soccorsi del 118 che, però, non hanno potuto fare nulla perla vittima di cui non è ancora stato reso noto il nome.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi di legge.

++ IN AGGIORNAMENTO ++