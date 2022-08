Fuori strada con la moto: muore all'alba, due ruote in fiamme

VERONA - Un motociclista è deceduto in un incidente avvenuto stamani, intorno alle ore 6.20, nella periferia di Cologna Veneta (Verona). Il mezzo, per cause e dinamiche da accertare, è uscito di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, per i rilievi. La moto in seguito all'impatto ha preso fuoco.