Schianto frontale tra auto e camion, donna al volante muore sul colpo

SOAVE - Lo schianto frontale non le ha dato scampo. Una donna di 85 anni ha perso la vita, oggi, poco dopo le 10,30 a Castelletto di Soave scontrandosi frontalmente con la sua auto con un autocarro della Bartolini. La vittima è deceduta sul colpo ed a nulla sono valsi i soccorsi degli operatori del 118 di Verona, giunti sul posto con un'ambulanza, assieme ai vigili del fuoco ed ai carabinieri di San Bonifacio.

APPROFONDIMENTI CAPRINO VERONESE Incidente spaventoso: auto esce di strada e si ribalta più... SAN PIETRO IN GU Frontale tra auto e camion: bilancio pesantissimo, quattro morti e... SAN BONIFACIO Incidente a San Bonifacio: morto un ragazzo nello scontro frontale... MONTEFORTE D'ALPONE/VICENZA Perde il controllo della sua Opel e esce di strada: schianto mortale... LA TRAGEDIA Scontro tra furgoncino e camion, muore operaio 33enne di una ditta di...

Dalle prime ricostruzioni l’utilitaria guidata dalla 85enne per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta al suo senso di marcia scontrandosi con l'autocarro della Bartolini. Non si esclude sia stata colta da un malore mentre era al volante.