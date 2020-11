Incidente nel cantiere edile: operaio cade dall'alto e muore sul colpo

VERONA - Ennesimo incidente mortale sul lavoro in un cantiere a Verona. Poco dopo le 10,30 a Verona, in via Leopoldo Biasi, una persona ha perso la vita mentre stava lavorando in un cantiere edile cadendo dall'alto. Sul posto sono subito giunti gli operatori del 118 con un'automedica ed un'ambulanza ma la persona coinvolta è deceduta sul colpo. Sono ancora in corso le operazioni di verifica di quanto accaduto da parte della Polizia di Stato e dei tecnici dello Spisal, il Servizio di prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro dll'Ulss 9. Ancora non si conoscono le generalità della vittima.

