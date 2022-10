Bussolengo. Incidente violento contro un'auto, centauro muore in località Crocioni

VERONA - Terribile incidente oggi, 7 ottobre, poco dopo le 12.30 a Bussolengo in località Crocioni. Un centauro ha perso la vita sbattendo violentemente contro un'auto. Ferito in maniera lieve l'automobilista. Stando alle prime ricostruzioni pare sia stato proprio il motociclista a scontrarsi contro l'auto che non è riuscito a schivarlo. Immediata la chiamata ai soccorsi che, arrivati sul posto con ambulanza ed elisoccorso, non hanno potuto far altro se non accertare la morte dell'uomo. Il conducente dell'auto è invece stato portato all'ospedale di Peschiera del Garda per i controlli e le medicazioni. Per i rilievi del caso è invece intervenuta la polizia stradale.