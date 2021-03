Schianto contro il tir che lo precede in A4: muore camionista di 43 anni padre di tre figli

VERONA - Tragico schianto ieri mattina sull’autostrada A4, a 3 km dal casello di Agrate Brianza: Ugo Comerlati, 43 anni di Velo Veronese, è morto schiacciato nella cabina del suo camion contro l’autoarticolato che lo precedeva in direzione Milano: è deceduto sul colpo. L’autista che lo precedeva, un camionista turco di 55 anni, solo leggermente ferito e sotto choc, ha spiegato la dinamica alla sottosezione di Seriate della Polizia stradale: non si capisce perché Comerlati sia arrivato in velocità contro il mezzo che lo precedeva e che avanzava lento per il traffico. Forse una distrazione, un colpo di sonno o un malore

«Noi possiamo fare solo delle ipotesi, ma non sapremo mai cosa sia successo veramente», ha dichiarato sconsolato a Milano Today Cesare Anselmi, titolare dell’azienda di autotrasporti di Badia Calavena per cui Ugo lavorava da quattro anni «Era una bravissima persona. Prima di essere un dipendente era un amico e c’è un’amicizia profonda con tutta la sua famiglia, brave persone, stimate da tutti».

Il 43enne i lascia la moglie Monica, i figli Riccardo di 14 anni, Francesco di 7 ed Elisa di 6.

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA