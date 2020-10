Tragico tamponamento in A4, morto un automobilista: 5 km di coda in direzione Verona

VERONA - Incidente mortale oggi pomeriggio - 5 ottobre - sull'autostrada A4 Venezia-Milano, tra i caselli di Soave e Verona Est. All'altezza di Lavagno un'auto - una Vw Golf bianca - è stata tamponata da un altro veicolo - pare un camion - e il violento impatto è stato fatale all'automobilista, che ha perso la vita.



L'incidente ha causato pesanti disagi, con oltre 5 chilometri di coda nella carreggiata in direzione Milano.



Non è stato ancora reso noto il nome della vittima



++ IN AGGIORNAMENTO ++ Ultimo aggiornamento: 17:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA