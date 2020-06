Tamponamento tra furgone e Tir in A4: un morto e un ferito gravissimo

VERONA - Incidente mortale questa mattina, venerdì 12 giugno, verso le 10.30 lungo l'autostrada A4, tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Un furgone ha tamponato un mezzo pesante ribaltandosi e uscendo dalla carreggiata: una delle due persone a bordo è morta, l'altra è stata trasferita con l'elicottero all'ospedale di Verona in gravissime condizioni. L'autostrada è rimasta bloccata: chiusa la prima corsia e quella di emergenza. Diversi i chilometri di coda che si sono formati in direzione Milano. Ultimo aggiornamento: 15:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA