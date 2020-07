Furgone si ribalta sull'Autobrennero: un morto e 2 feriti, traffico in tilt

Ultimo aggiornamento: 16:55

VERONA - Gravissimo incidente stradale in autostrada oggi alle 15.30: in seguito al ribaltamento di un furgone c'è stato un morto sulla A22 Auotpbrennero con grossi problemi al traffico in direzione sud, al km 239, tra Verona-Nord e Nogarole Rocca. L'autista del furgone è stato sbalzato fuori sull'asfalto ed è morto sul colpo.Le persone coinvolte sono 3, due sono state ricoverate a Villafranca, non sarebbero in pericolo di vita.