Sant'Anna d'Alfaedo. Schianto la sera di Capodanno, Valentina muore mentre va a una festa. Aveva 25 anni

VERONA - Mancava mezz'ora alla mezzanotte quando l'auto si è schiantata. Valentina, 25 anni, è morta poco dopo in ospedale, troppo gravi le ferite riportate. Era la sera del 31 dicembre, l'ultima dell'anno. L'ultima della sua vita.

L'incidente

La sera dell'ultimo dell'anno Valentina Vallenari Benedetti era in auto con un'amica, sul sedile del passeggero. Probabilmente stavano andando a festeggiare, pronte per il brindisi di mezzanotte. Un brindisi che non c'è mai stato. Alle 23.30, mancavano 300 metri dal punto di arrivo, la Fiat Punto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero a Breonio di Fumane sulla strada provinciale 33. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di Valentina dall'abitacolo, i sanitari l'hanno rianimata sul posto per poi portarla a tutta velocità all'ospedale Borgo Trento in arresto cardiaco. La 25enne è morta verso l'1.30. L'amica che era al volante è stata trasportata in codice giallo al Negrar.

I carabinieri di Peri-Dolcè si sono occupati di ricostruire la dinamica dell'incidente. Si presume, come da prassi, che la giovane conducente possa essere indagata per omicidio stradale.

Chi era Valentina

Valentina lavorava assieme al fratello nella sua azienda di prodotti Inox. Si occupava di mansioni di segreteria ma capitava di fare qualche ora in un bar come cameriera per arrotondare. Non la spaventava il duro lavoro, era una ragazza sempre in movimento. «Piccola stella volata in cielo troppo presto» è il cordoglio del sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo Raffaello Campostrini.