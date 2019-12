Frontale a Gazzo, muore Alessandra, 30 anni, mamma di tre bimbi piccoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - In meno di 15 giorni sono 8 le vittime della strada nel Veronese: un bilancio tragico che si è aggravato ieri - 17 dicembre - con la morte di una 30enne,, madre di 3 bimbi piccoli di 1, 2 e 6 anni. La giovane donna, che abitava a, era alla guida della sua Fiat 500L quando - nel pomeriggio di martedì alle 15.30 - a Gazzo Veronese di è scontrata in un violento frontale con la Opel Zafira di un 64enne residente a Sanguinetto rimasto ferito ed elitrasportato in ospedale (non sarebbe in pericolo di vita). Nell'impatto le due auto hanno sbandato e sono finite nel fosso a bordo strada.Alessandra è morta sul colpo: enorme cordoglio a Correzzo dove viveva con la famiglia, il marito Enrico Saggioro, noto ristoratore di Cerea (Vr) e i tre figlioletti.