Caprino Veronese, ventenne investita sulle strisce: il conducente dell'auto a processo per omicidio stradale

CAPRINO VERONESE - Si va a processo. Il 51enne che lo scorso anno ha investito e ucciso Francesca Mannu, 20 anni, è stato rinviato a giudizio. Le indagini preliminari si sono concluse e il pubblico ministero della Procura veronese, Elvira Vitulli, ha chiesto il processo per omicidio stradale.

La giovane nel pomeriggio del 15 novembre 2021 stava attraversando via Scalette sulle strisce pedonali quando il 51enne con la sua Bmw X5 l'ha presa in pieno. Francesca sarebbe stata sbalzata di 10 metri nella corsia di marcia opposta e sarebbe stata travolta da un'altra auto che stava sopraggiungendo in quel momento. Troppo gravi le ferite riportate.