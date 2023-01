Travolto da un'auto mentre viaggia in monopattino, grave giovane 23enne

RONCO ALL'ADIGE - Gravissimo un giovane che viaggiava su un monopattino elettrico ed è stato travolto da un'auto. Come riporta il sito del quotidiano L'Arena, il 23enne è rimasto vittima dell'incidente in territorio di Ronco all'Adige, non distante dal ponte sull'Adige.

L'impatto è avvenuto con un'auto Toyota. Il giovane è stato preso in pieno e sbalzato di vari metri, riportando vari politraumi. Per soccorrerlo e trasportarlo d'urgenza all'ospedale è stato chiamato un elicottero di Verona Emergenza. Sull'incidente indagano i carabinieri di Legnago.

(foto di repertorio archivio Gazzettino)