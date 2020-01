Panda esce di strada e si ribalta: per un pelo non finisce in Adige

VERONA - Fuoriuscita autonoma di strada a Verona, in Lungadige Attiraglio poco dopo le 15 di oggi, 4 gennaio. Per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale, una Fiat Panda con a bordo una coppia di anziani ha dapprima centrato un paracarro in marmo e dopo l'urto si è ribaltata. Sul posto Suem 118 con auto medica e i Vigili del Fuoco. Il paracarro è volato sull'alzaia che per fortuna in quel momento non vedeva transitare podisti. E sempre per fortuna, la Panda non è finita nell'Adige. Marito e moglie sono stati trasportati nel vicino Pronto Soccorso e al momento non se ne conoscono le condizioni fisiche.

Ultimo aggiornamento: 16:58

